Tourismusbranche will Akzeptanz in Bevölkerung steigern

Die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will ihr bei den Einwohnern angekratztes Image wieder aufpolieren. Auf dem am Donnerstag (14.00 Uhr) in Rostock beginnenden Landestourismustag will der Branchenverband Vorschläge dafür unterbreiten. In einem breit angelegten Bürgerdialog seien zuvor Anregungen gesammelt worden, hieß es. Ein zehn Punkte umfassender Maßnahmenkatalog soll nun an Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) übergeben werden.

Mit der Umsetzung dieser Forderungen soll nicht nur der Tourismus vorangebracht, sondern zugleich auch die Lebensqualität der Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns spürbar verbessert werden. Ziel sei es, die Tourismusentwicklung für alle transparenter zu machen und den Bürgern die Mitgestaltung zu ermöglichen. Mitarbeitern in Gastronomie, Hotellerie und in Freizeiteinrichtungen soll Arbeit mit fairen Bedingungen und Perspektiven geboten werden.

Eine repräsentative Umfrage hatte jüngst gezeigt, dass die Tourismusbranche im Land selbst eine sinkende Wertschätzung erfährt. Dabei gehört dieser Zweig, von dem laut Verband etwa 160.000 Menschen im Nordosten direkt oder indirekt leben, zu den tragenden wirtschaftliche Säulen Mecklenburg-Vorpommerns.