Tourismus in Bayern zieht an: Mehr Auslandsgäste

Brandursache im Gefängnis Stadelheim ungeklärt: Ermittlungen Nach dem Feuer im Münchner Gefängnis Stadelheim ist die Ursache noch unklar. Wir ermitteln in jegliche Richtung, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem Brand am Mittwoch waren nach Angaben des bayerischen Justizministeriums vom Donnerstag 22 Gefangene und 6 Mitarbeiter verletzt worden.