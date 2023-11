Totschlagsversuch und Vergewaltigung: 26-Jähriger schweigt

Mehr zum Thema

Krieg in Nahost: 380 Straftaten in Hessen registriert Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel vor einem Monat hat die Polizei in Hessen insgesamt 380 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg registriert. Bei einem Großteil handele es sich um Hasspostings, teilte das hessische Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Nur eine vergleichsweise geringe Anzahl waren Gewaltdelikte wie Körperverletzungs- und Widerstandsdelikte. Angaben dazu, wie viele der Straftaten als antisemitisch motiviert bewertet werden, seien noch nicht möglich.