Totes Geflügel in Kleingartenanlage gefunden

Mann stößt 20-Jährigen von Steinerner Brücke Ein 28-Jähriger hat in Regensburg einen Mann von der berühmten Steinernen Brücke gestoßen. Der 20-Jährige sei dabei am Freitag schwer verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 28-jährigen Deutschen noch vor Ort fest. Das Opfer, ein Syrer, landete bei dem Sturz nicht in der Donau, sondern fiel auf den gepflasterten Bereich eines Brückenpfeilers. Über die Hintergründe der Tat können wir zu dem Zeitpunkt noch keine Auskünfte treffen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.

Bewährungsstrafe: Jäger hortet tiefgefrorene Vögel Ein Jäger aus Niederbayern hat in mehreren Kühlräumen zwischen 4000 und 5000 gefrorene Vögel und andere Tiere gelagert. Der Mann sei vom Amtsgericht Eggenfelden zu einer 14-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, berichtete eine Gerichtssprecherin am Freitag. Der Jäger wurde wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie wegen Waffendelikten verurteilt, da er daheim auch Munition und Sprengstoff ohne die notwendige Erlaubnis lagerte. Das Urteil war bereits am Dienstag verkündet worden.