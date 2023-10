Totes Baby in Klinik gebracht: Staatsanwaltschaft ermittelt

Mehr zum Thema

Wieder mehr Erwerbstätige in Thüringen Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen hat sich 2022 erstmals seit drei Jahren wieder leicht erhöht. Im vergangenen Jahr hatten im Schnitt mehr als 1,024 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat und damit 6000 mehr als 2021, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das sei ein Plus von 0,6 Prozent. Deutschlandweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zu 2021 um 1,4 Prozent.