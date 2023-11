Toter Wolf im Wartburgkreis

Mehr zum Thema

Theater Erfurt mit drei Millionen Verlust: Ausgabensperre Das Erfurter Theater hat in diesem Jahr bislang ein Defizit von rund drei Millionen Euro eingefahren. Die Stadt habe daher für das Haus im kommenden Jahr eine Ausgabensperre von einer Million Euro verhängt, wie Erfurts Kulturdezernent Tobias Knoblich am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtet.