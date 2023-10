Toter nach Garagenbrand bei Fehrbellin

Mehr zum Thema

Wochenstart mit etwas Sonne und ohne Regen Die Woche startet in Berlin und Brandenburg trocken und mit einigen Sonnenstrahlen. Nach örtlichen Nebelfeldern zeigt sich am Montag tagsüber zwischen vielen Quellwolken die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen vorhersagte. In den Morgenstunden gibt es aufgrund des Nebels Sichtweiten unter 150 Metern. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht.