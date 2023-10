Toter in Rees auf Kirchplatz gefunden: Wohl Notwehr

Nach dem Fund eines Toten auf dem Kirchplatz in Rees am Niederrhein geht die Polizei davon aus, dass der Mann in Notwehr verletzt worden ist. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Zeugen hatten den 30-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch entdeckt. Er war auf der Straße an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zuvor hatte er in einer Wohnung einen Streit mit einem ebenfalls 30-Jährigen gehabt.

Nach den Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt davon aus, dass sich das spätere Opfer zusammen mit zwei Männern Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte und auf den Bewohner losgegangen war. Dabei soll es um private Streitereien gegangen sein. Der 30-Jährige wehrte sich mit einem Messer und verletzte den Angreifer dabei lebensgefährlich. Die zwei Begleiter und der Schwerverletzte flüchteten.

Einer der Begleiter (24) ist polizeibekannt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Identität des dritten Mannes ist laut Mitteilung noch unbekannt. Der am Mittwoch vorläufig Festgenommene wurde entlassen.