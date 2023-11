Toter in Landsberg starb durch stumpfe Gewalteinwirkung

Mehr zum Thema

16 Millionen Euro an Corona-Hilfen zurückgefordert Fast 848 Millionen Euro an Corona-Hilfen sind in den vergangenen Jahren an Unternehmen in Sachsen-Anhalt ausgezahlt worden. Jetzt endete eine Frist zur Abgabe einer Abschlussrechnung. Vielen Unternehmen drohen Rückforderungen.