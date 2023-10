Mehr zum Thema

Regen und Wolken in Sachsen-Anhalt Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen bedeckt und regnerisch. Der Mittwoch startet streckenweise neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Dabei kann es zunächst gebietsweise auch freundlich werden, ab dem Mittag wird es allerdings zunehmend bedeckt. Am Abend zieht von Südwesten her Regen auf - dabei bleibt es von der Altmark bis in den Raum Wittenberg noch niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Harz bei zehn bis 13 Grad.