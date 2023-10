Mehr zum Thema

Ein Toter und vier Verletzte - Tatverdächtiger gefasst Auf einem Feldweg in Bingen sind bei einem Streit ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Montag einen Tatverdächtigen gefasst. Dieser sei in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin in Mainz. Nach weiteren mutmaßlichen Tätern werde nicht gefahndet.