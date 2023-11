Tote Seniorinnen: Lebenslange Haft gefordert

Mehr zum Thema

Trotz Leinenpflicht in Naturschutzgebiet: Rehbock gerissen Zwei Hunde haben in einem Naturschutzgebiet in Bühl (Kreis Rastatt) ein junges, männliches Reh gerissen. Die beiden Halterinnen hätten ihre Hunde trotz Leinenpflicht frei herumlaufen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Hunde entdeckten das Jungtier, jagten und rissen es. Ein Zeuge rief die Jagdpächterin, die das schwer verletzte Tier erlöste. Gegen die Hundehalterinnen wurde ein Verfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen ihnen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von theoretisch bis zu drei Jahren. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Oktober.

Strobl: Razzia gegen Islamisten dient Schutz der Demokratie Im Zuge der seit dem Morgen laufenden deutschlandweiten Razzia gegen Islamisten im Umfeld des Islamischen Zentrum Hamburg (IHZ) hat die Polizei laut dem Landesinnenministerium auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. Mit den heutigen Durchsuchungen senden wir ein klares Signal an alle, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstagmorgen in Stuttgart. Er sprach sich gegen jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus aus.