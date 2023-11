Tote Rinder und halbe Million Schaden nach Stallbrand

Mehr zum Thema

Göppingen verpflichtet schwedischen Handballer Hallbäck Frisch Auf Göppingen hat zur kommenden Saison Ludvig Hallbäck als neuen Spielmacher verpflichtet. Der Schwede habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Derzeit spielt der 23-Jährige in Dänemark für Bjerringbro-Silkeborg. Ludvig Hallbäck ist ein sehr spielstarker Rückraumspieler und zudem sehr ehrgeizig, sagte Trainer Markus Baur: Er spielt jetzt schon das dritte Jahr bei einem Spitzenclub in der dänischen Liga, hat dort viele Spielanteile und verkörpert den modernen Handball.

106 950 Stimmen für G9-Initiative gesammelt Die Elterninitiative für eine flächendeckende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium hat innerhalb eines Jahres mehr als 100 000 Unterschriften für einen entsprechenden Volksantrag gesammelt. Bis Ende der Einreichungsfrist seien nun insgesamt 106 950 vom Amt bescheinigte Formblätter abgegeben worden, teilten die Initiatorinnen am Montag mit. Bereits Ende Oktober hatten sie fast 78 000 Unterschriften an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) übergeben. Nun folgten die restlichen Unterschriften. Kein Volksantrag zuvor in Baden-Württemberg erreichte solch eine überwältigende Zustimmung, teilten die Initiatorinnen mit.