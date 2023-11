Tote Rehe in Unterfranken: Verdacht auf Jagdwilderei

Mehr zum Thema

In Süddeutschland wärmster Herbst seit Aufzeichnungsbeginn Gefühlt ging der Sommer heuer ewig nicht zu Ende, so sonnig und warm war der Herbst in vielen Regionen des Freistaats. Der Eindruck täuschte nicht: Auch objektiv gemessen war es hierzulande der wärmste Herbst seit 1881. Zugleich gab es nicht nur von der Sonne zu viel.