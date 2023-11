Tote Person in Baggersee im Landkreis Karlsruhe entdeckt

Mehr zum Thema

Ramelow erwartet keine Kandidatur der Wagenknecht-Partei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet nach eigenen Worten keine Kandidatur der geplanten Wagenknecht-Partei bei der Landtagswahl 2024. In Thüringen rechne ich nicht damit, dass sie überhaupt eine Liste einreichen, sagte der Linken-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Augsburg. Es deutet nichts darauf hin, dass das gelingen kann.

Mann stirbt bei Brand in Seniorenheim in Greiz Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Greiz ist ein 83-Jähriger gestorben. Drei weitere Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.