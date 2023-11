Tote Person bei Explosion in Haus in Halberstadt

Mehr zum Thema

Mehr Corona- und Influenza-Fälle in Sachsen-Anhalt gemeldet Die Zahl der gemeldeten Fälle von Covid-19 und Influenza hat in Sachsen-Anhalt weiter zugenommen. Betroffen seien von den aktuellen Corona-Meldefällen vor allem Erwachsene, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz in seinem Wochenbericht mit. Bei Influenza ist der Anteil der Schulkinder unter den Fällen gestiegen, was auf einen baldigen Beginn der Grippewelle hindeuten könnte. Bisher seien überwiegend Influenza-A-Viren nachgewiesen worden. Hinweise auf besonders schwere Verläufe zeigen sich bisher nicht, hieß es.

NordLB kommt voran: Gewinnsprung in ersten neun Monaten Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) setzt ihren Erholungskurs fort. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat die Bank ihren Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verachtfacht - auf 253 Millionen Euro, wie die Landesbank von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Hannover mitteilte. Unterm Strich verdiente das lange schwächelnde Institut 195 Millionen Euro, gut fünfmal so viel wie vor einem Jahr.