Tote Frau und vier Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße

Augsburg gegen Frankfurt soll trotz Wetters stattfinden Ein heftiger Wintereinbruch hat weite Teile Bayerns lahmgelegt. Das Heimspiel des FC Bayern am Samstag wurde abgesagt. Die Partie des FC Augsburg am Sonntag soll dagegen stattfinden.

Briefe ans Christkind: Weihnachtspostamt eröffnet Bayerns einziges Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt ist am ersten Adventssonntag eröffnet worden. Bis Heiligabend rechnen die Veranstalter mit 70.000 Briefen, die von Kindern an das Christkind oder den Weihnachtsmann geschrieben werden. Ehrenamtliche Helfer beantworten die Post. Mehrere tausend Wunschzettel waren schon vor der offiziellen Eröffnung eingegangen.