Herbstliches Regenwetter in Thüringen Die Menschen in Thüringen müssen sich auf bewölktes und regnerisches Wetter einstellen. Am Donnerstag wird der Himmel stark bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann es gelegentlich leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14, im Bergland bei 7 bis 11 Grad.

