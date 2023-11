Tote Frau in der Weser: Angeklagte schweigen bei Prozess

Mehr zum Thema

Frau in Weser versenkt: Haftstrafen werden neu verhandelt Die Leiche einer jungen Frau wird 2020 in einem Kanal gefunden - festgebunden an einer Betonplatte. Ein Gericht verurteilt zwei Männer und eine Frau zu mehrjährigen Haftstrafen. Doch nach einer Revision beim Bundesgerichtshof kommt der Fall nun erneut vor Gericht.

Schussabgabe von Polizist: Mann an Verletzungen gestorben Nach der Schussabgabe eines Polizisten während eines Einsatzes in Delmenhorst ist der Verletzte am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Der Leichnam soll am Montag obduziert werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Weitere Details zum Tod des Mannes nannten die Ermittler nicht.