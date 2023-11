Tote Frau gefunden bei Hausbrand in Hoppegarten

Mehr zum Thema

Senatorin: Nach Ferien erneut mit Antisemitismus an Schulen Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch rechnet nach den Herbstferien erneut mit einer angespannten Lage an den Schulen wegen des Krieges im Nahen Osten. Wir haben momentan eine Verschnaufpause an den Schulen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Beim Schulbeginn nach den Ferien am kommenden Montag (6. November) könne man mit allem rechnen. Es wird Schüler geben, die Fragen haben, so Günther-Wünsch. Wir gehen davon aus, dass wir auch wieder Hass-Bekundungen haben und antisemitische Äußerungen. Da werden wir vorbereitet sein.

Überwiegend ruhige Halloween-Nacht in Berlin Am Halloween-Abend sind die Polizei und die Feuerwehr in Berlin zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Aber die Nacht verlief weitestgehend ruhig, teilte ein Sprecher des Lagezentrums am Mittwochmorgen mit. Verletzte habe es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gegeben.