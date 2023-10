Tote Frau bei Wohnungsbrand in Köpenick gefunden

Eine 36 Jahre alte Frau wurde am Freitag tot in einer brennenden Wohnung in Berlin-Köpenick gefunden. Nachbarn hatten demnach Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. In der Wohnung standen den Angaben zufolge mehrere Möbel in Flammen. Die tote Frau fanden die Einsatzkräfte laut Polizei im Badezimmer. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Beamten ermitteln nun zur Brandursache.