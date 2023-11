Tote Frau bei Brand in Diera-Zehren: Identität unklar

Mehr zum Thema

Leipzig ohne verletzten Werner nach Manchester RB Leipzig muss auch bei Manchester City auf Timo Werner verzichten. Der Nationalstürmer fällt aufgrund von Adduktorenproblemen für das Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aus. Der 27-Jährige, der seinen Stammplatz bei den Sachsen verloren hat, hatte bereits am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg gefehlt.

Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Annaberg-Buchholz Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Annaberg-Bucholz (Erzgebirgskreis) haben ein 19-Jähriger und ein 10-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 10-Jährige mit einer Räucherkerze hantiert, wodurch in einem Zimmer ein Feuer ausbrach, wie die Polizei am Montag mitteilte.