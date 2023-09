Tote Frau aus der Elbe geborgen

Mehr zum Thema

Frau in Lübecker Innenstadt getötet: Weitere Ermittlungen Nach der mutmaßlichen Ermordung einer Frau in Lübeck gehen die Ermittlungen der Polizei am Freitag weiter. Die 55-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge von einem 24-jährigen Verwandten getötet worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.