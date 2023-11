Steffen Klenner von der Kreisfeuerwehr Goslar bestätigte im Gespräch mit RTL, dass die junge Familie und ein weiterer Erwachsener, der bei der Gruppe war, keine Ortsansässigen, sondern Urlauber seien. Sie seien zum Wandern im Wald gewesen, als ein Baum plötzlich auf sie herunterkrachte. Die Familie war am Rammelsberg unterwegs. Das ist ein mehr als 600 Meter hoher Berg am Nordrand des Harzes. Er liegt in der Nähe von Goslar.

Die 46-Jährige aus Bayern erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass starke Windböen den Baum zu Fall brachten. Die Sturmlage am Donnerstag sei deutlich stärker als erwartet, teilte der Kreisfeuerwehrverband Goslar mit. „Ca 70km/h waren angesagt, zwischendurch waren es Böen über 120 km/h“, so Klenner. „Erwartet haben wir das alle nicht.“