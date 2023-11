Torwart Ebner überragt bei Heimsieg des SC DHfK Leipzig

Mehr zum Thema

Live-Bilder vom Wohnungseinbruch: Täter in Haft Einbrecher in Leipzig sind auf frischer Tat über Live-Bilder vom Wohnungsinhaber ertappt worden. Während sie einbrachen, wurden dem 36-Jährigen Bilder der Tat übermittelt und er rief die Polizei. Gegen die drei Tatverdächtigen sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Christmas Garden Dresden eröffnet: Bald Premiere in Leipzig Mehr als eine Million Lichtpunkte machen in diesem Winter erstmals zwei historische Parkanlagen in Sachsen für einige Wochen zum Christmas Garden. Am Donnerstag wurde mit Einbruch der Dunkelheit die Illumination wieder in Schloss und Park Pillnitz in Dresden eingeschaltet. Die ersten Besucher sind schon da, sagte ein Sprecher der Veranstalter. In der einstigen fürstlichen Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert im Osten der Stadt sind nun bis Mitte Januar rund 30 Lichtinstallationen, -inszenierungen und -projektionen arrangiert. Der rund zwei Kilometer lange Rundweg durch das barocke Gartenareal wurde um einige neue Installationen ergänzt.