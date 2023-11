Torloser Pherai: „Vielleicht klappt es gegen Braunschweig“

Mehr zum Thema

Gericht: Sicherungsverwahrung für „Horrorhaus“-Täter Der wegen tödlicher Misshandlungen von zwei Frauen im sogenannten Horrorhaus von Höxter verurteilte Täter soll nach Verbüßen seiner Haftstrafe in Sicherungsverwahrung. Das hat das Landgericht Paderborn am Donnerstag angeordnet.