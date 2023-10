Torhüter Gersbeck bei Hertha zurück im Mannschaftstraining

Mehr zum Thema

Innenpolitikerin zu Hamas-Jubel in Berlin: Verbot prüfen Nach der öffentlich gezeigten Unterstützung für den Angriff der Hamas auf Israel in Deutschland sollten nach Ansicht der Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, mögliche Vereinsverbote geprüft werden. Die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel sind entsetzlich, sagte die Innenpolitikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Solidarität mit Israel und dem Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland sollte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun auch islamistische und antisemitische Vereine stärker in den Fokus nehmen.

RTL

Palästina-Flagge auf Denkmal am Hermannplatz gemalt Ein Denkmal am Hermannplatz in Berlin-Neukölln ist wiederholt mit der schwarz-weiß-rot-grünen Palästina-Flagge bemalt worden. Nachdem die Polizei die Schmiererei am Samstag bereits übermalt hatte, ist die Flagge am Sonntag wieder erschienen, wie die Polizei mitteilte. Weil es Hinweise darauf gibt, dass dieser Ort der Glorifizierung des Angriffs auf #Israel dienen soll, überklebten unsere Kolleg. die Zeichnung vorübergehend, bis sie erneut überstrichen werden kann, schrieb die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter).