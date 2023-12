Tor-Debatte, Slapstick und HSV-Comeback beim Hamburger Derby

Das kuriose Eigentor, ein kämpferischer HSV und zwei umstrittene Treffer begleiten das 110. Hamburger Derby. Der FC St. Pauli hadert mit dem verpassten Sieg - doch wähnt sich auf dem richtigen Weg.

Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli war nach dem Unentschieden im Stadtderby gegen den Hamburger SV nicht nur wegen des verpassten Siegs genervt. Mit Unverständnis reagierte der Trainer auf die Debatte um die in der Öffentlichkeit von einigen als umstritten angesehenen beiden Treffer des Kiez-Clubs beim 2:2 (2:0). Man kann sich alles so hindeichseln, wie man will, sagte der 30-Jährige am Freitag nach der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga hinsichtlich der Diskussion zum zweiten Tor.

Auf der Pressekonferenz nach der Partie war die Rechtmäßigkeit beider Treffer thematisiert worden. Beim kuriosen Eigentor zum 2:0 der Gastgeber durch HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes wurde hinterfragt, dass beim Abstoß zwei Spieler von St. Pauli irregulär auf der Strafraumlinie gestanden und weder Schiedsrichter Felix Zwayer noch der Videoassistent eingegriffen hätten. Hürzeler sah in der Debatte viel subjektive Wahrnehmung. Auf der gegnerischen Seite sagte HSV-Coach Tim Walter, er müsse sich die Tore nochmal in Ruhe ansehen.

Beim Eckball vor dem ersten Tor hatten die HSV-Profis einen Schubser gegen Jonas Meffert angeprangert. Das ist ein normaler Zweikampf, der gefühlt achtzigmal im Mittelfeld vorkommt und nicht geahndet wird und dementsprechend für mich keine klare Fehlentscheidung, meinte Hürzeler. Wenn hier einer verdient gehabt hätte, als Sieger vom Platz zu gehen, sind das wir, sagte der Trainer.

Das 110. Stadtderby beider Clubs bot viele Höhepunkte. Vor allem das kuriose Eigentor zum 2:0 der Hausherren durch Heuer Fernandes wird lange in Erinnerung bleiben. Nach dem Zuspiel von Guilherme Ramos auf den Schlussmann sprang der Ball kurz vor dem Tor auf. Der Torwart wollte den Ball aus dem Strafraum wegschießen - doch die Kugel flog ins eigene Netz (27. Minute).

Natürlich ist das maximal unglücklich. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber das passiert im Fußball, sagte der 31-Jährige nach seinem ersten Eigentor im 180. Zweitliga-Spiel. Sein Trainer nahm die ungewöhnliche Szene mit Humor und nannte im TV-Sender Sky Heuer Fernandes' Missgeschick ein Slapstick-Tor.

Nach einer schwachen ersten Hälfte der Gäste in der eigenen Stadt zeigte sich der Coach sehr, sehr glücklich über den Punkt und lobte das erkämpfte Comeback in die Partie. Im zunehmenden Schneegestöber vom Millerntor schienen die Gäste besser mit dem rutschigen Untergrund umzugehen.

Auf der Gegenseite war die Enttäuschung groß. Wir sind sehr frustriert, sagte Kapitän Jackson Irvine, der den Kiez-Club in Führung gebracht hatte (15.). Vor 29.153 Zuschauern sorgten allerdings Robert Glatzel (58.) und Immanuel Pherai (60.) per Doppelschlag für den Ausgleich. So liegt der HSV immer noch drei Punkte hinter dem ungeschlagenen Kiez-Club.

Der Tabellenführer konnte auch positive Aspekte der Partie herausstellen. Ich bin aber sehr stolz auf die Spieler, wir sind immer noch ungeschlagen und wir bewegen uns immer noch in die richtige Richtung, sagte Irvine. Sein Trainer Hürzeler sah das ähnlich: Man könne nach dem Remis enttäuscht sein über das Ergebnis, aber nicht über die Leistung. Er sprach wie sein Kapitän von einem Schritt in die richtige Richtung.