Tom Kaulitz über Bills Ausraster am Set: „Du hast dein wahres Gesicht gezeigt“

Nach ihrem ersten Oktoberfest-Besuch in München vor einer Woche ging es für die Kaulitz-Brüder für geheime Dreharbeiten nach Berlin. Dabei soll es zu einem unschönen Vorfall gekommen sein. „Die Nerven bei allen waren relativ blank“, verrät Tom in der aktuellen Folge von „Kaulitz-Hills – Senf aus Hollywood“. „Da kam es zu einem Punkt am Set, wo du mal dein wahres Gesicht gezeigt hast, das kommt nicht oft vor.“

Bei den zweitägigen Dreharbeiten handelte es sich um eine große Produktion, bei der die Band nicht mit ihrem eigenen Team, sondern mit fremden Leuten zusammengearbeitet habe. „Da bist du einmal so richtig aus der Haut gefahren“, erzählt Tom. „Dir hat es so gereicht, dass du dich einmal vor der kompletten Mannschaft hingestellt hast und einmal alle so richtig zusammengefaltet hast.“ Auch wenn Tom beide Seiten verstehen konnte, hätten ihm die Mitarbeiter nach Bills Ausraster leid getan: „Da hat sich keiner mehr getraut, was zu sagen. Alle waren mucksmäuschenstill.“