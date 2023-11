Tötungsdelikt in Hellersdorf: Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem am späten Mittwochabend ein lebloser Mann in einer Grünanlage in Hellersdorf gefunden wurde, hat die Polizei in der Nacht einen Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter soll 44 Jahre alt sein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Abschließend gesichert sei das Alter aber nicht. Beide Männer kommen demnach aus dem Berliner Obdachlosenmilieu.

Der leblose 63-Jährige sei an der Stendaler Straße mit Verletzungen gefunden worden, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Die fünfte Berliner Mordkommission ermittelt in dem Fall. Am Vormittag liefen am Tatort weiterhin Arbeiten zur Spurensicherung.