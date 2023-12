40 Experten überprüfen laut Aussage von Le Creuset einen Bräter während der Produktion per Hand. Erst dann gibt es eine Freigabe für den Verkauf. Die Kochgeräte werden in Europa produziert und sollen laut des französischen Unternehmens ein Leben lang halten. Diese Qualität hat aber auch ihren Preis: Ein Bräter mit 30 Zentimetern Durchmesser etwa kostet im Onlineshop von Le Creuset 415 Euro.

Die Preise auf dem freien Markt sind zwar nicht ganz so hoch, dennoch sind ein paar hundert Euro für viele Menschen eine Stange Geld. Wer für Kochgeräte nicht so viel ausgeben will oder kann, sich aber trotzdem etwas Gusseisernes in die Küche stellen möchte, bekommt aktuell bei Lidl die Gelegenheit. Der Discounter hat mit seiner Eigenmarke Ernesto ein ganzes Sortiment an entsprechenden Kochutensilien im Programm, das nur einen Bruchteil des Le-Creuset-Preises kostet. Aktuell sind diverse Teile obendrein reduziert. Dass beim Design unverhohlen von Le Creuset abgekupfert wurde, ist offensichtlich: Das Lidl-Ensemble ist mit den typischen Ringen auf den Deckeln, einer nahezu identischen Henkelform und den Le-Creuset-Traditionsfarben ausgestattet.