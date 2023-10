Tödlicher Unfall zwischen Lastwagen und Autos in Hockenheim

Bei einem schweren Unfall am Freitag in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer gestorben. Seine Beifahrerin wurde schwer und eine weitere Autofahrerin leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. In den Unfall waren demnach ein Lastwagen und mindestens zwei Autos verwickelt.

Der genaue Unfallhergang wurde laut Polizei am Freitagmittag noch untersucht. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Bundesstraße 39 war am Freitagmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.