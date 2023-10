Tödlicher Unfall zwischen Lastwagen und Autos bei Hockenheim

Mehr zum Thema

Vorläufige 30,1 Grad: Noch nie war es so spät so heiß Der letzte Sommertag im Herbst bringt gleich mehrere Rekorde. Ein heißer Tag über 30 Grad etwa wurde so spät in Deutschland Meteorologen zufolge noch nie registriert. Doch die kalte Dusche lässt im Südwesten nicht mehr lange auf sich warten.