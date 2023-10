Tödlicher Unfall von Schleuserfahrzeug: Anklage gegen Männer

Mehr zum Thema

Jugendliche wollen mehr Beteiligung und Offenheit in Kirche Getaufte Jugendliche in Sachsen wünschen sich mehr Offenheit, Toleranz und Beteiligung in der evangelischen Landeskirche. Ihnen sind nach Angaben des Landeskirchenamtes in Dresden das gemeinsame Singen, die Junge Gemeinde oder Rüstzeiten wichtig. In Briefen an Landesbischof Tobias Bilz nannten sie daneben modernere Gottesdienste und Lieder sowie mehr Angebote für Jugendliche. Im traditionellen Brief des Landesbischofs hatte Bilz die jungen Getauften der 9. und 10. Klassen gefragt, was sie an der Kirche gut finden und wo sie sich Veränderungen wünschen. Ihm mache Hoffnung, dass junge Menschen sagten, dass sie den Glauben an Gott und die Gemeinschaft in unserer Kirche als etwas Tolles erleben, sagte er.