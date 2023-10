Tödlicher Unfall in Kiel - doch Frau starb nicht am Crash

Ein lauter Knall, viele Trümmerteile und vier verletzte Personen – doch wurde die Beifahrerin vorher Opfer eines Gewaltverbrechens?

Zwei Autos prallen in der Kieler Innenstadt am Mittwoch (18.Oktober) gegeneinander. Doch in dem einen Auto wird eine Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden, die nicht vom Unfall stammen. Am Abend stirbt sie im Krankenhaus.