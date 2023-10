Tödlicher Unfall bei Motorradrennen im pfälzischen Herxheim

Mehr zum Thema

Motorradfahrer prallt gegen Baum: Schwer verletzt Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Altenkirchen gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der Mann durchfuhr am Montag in einer Kurve ein Schlagloch und verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wie die Polizei in Betzdorf am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige kam nach dem Unfall bei Friesenhagen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit.