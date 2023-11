Tödlicher Unfall bei Fulda

Mehr zum Thema

Hessische AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden Der hessische Landesverband der AfD darf nach einem Beschluss des Wiesbadener Verwaltungsgerichts als sogenannter Verdachtsfall vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden. Es lägen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte über Bestrebungen des hessischen Landesverbands der AfD vor, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in Ausgestaltung der Garantie der Menschenwürde und des Demokratieprinzips gerichtet seien, teilte das Gericht am Dienstag nach seiner Entscheidung über den Eilantrag mit.