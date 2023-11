Tödlicher Unfall auf Bundesstraße im Saarland

Mehr zum Thema

Festnahme: Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in den terroristischen Vereinigungen Jabhat al-Nusra und Islamischer Staat (IS) ist am Mittwoch eine Frau in Trier festgenommen worden. Die Französin sei dringend verdächtig, sich als Heranwachsende in den Vereinigungen im Ausland als Mitglied beteiligt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Zudem werden ihr Kriegsverbrechen gegen Eigentum vorgeworfen. Sie wurde einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.