Tödlicher Unfall auf A60: Falschfahrer verursacht Kollision

Mehr zum Thema

Flüchtlinge in Hermeskeil: Land spricht mit Kreis und Stadt Angesichts der Sorgen des Stadtrates von Hermeskeil ob der starken Belegung der ausgebauten Flüchtlingsunterkunft führt das Land Gespräche mit Vertretern vor Ort. Staatssekretär Janosch Littig (Grüne) habe bereits erste Gespräche mit dem Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Stefan Metzdorf (SPD), mit der Verbandsgemeinde und der Stadt Hermeskeil geführt, teilte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium in Mainz am Freitag mit. Diese sollten zeitnah fortgesetzt werden.