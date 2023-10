Tödlicher Streit in Wohnung: Tatverdächtiger festgenommen

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Brandstifter wegen versuchten Mordes in U-Haft Die Polizei hat nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herford einen 21-Jährigen festgenommen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, am Freitagmorgen das Feuer in einer Wohnung in dem Haus gelegt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Bielefeld am Samstag mit.

RTL

NRW-SPD wählt Geier an Spitze der Landesliste für Europawahl Die nordrhein-westfälische SPD hat den Europaabgeordneten Jens Geier an die Spitze der Landesliste für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt. Das beschloss ein Landesparteirat mit rund 100 Delegierten am Samstag in Dortmund, wie die Partei mitteilte. Der Essener SPD-Politiker ist aktuell Sprecher der SPD-Gruppe im Europaparlament.