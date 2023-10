Tödlicher Streit in Bingen: Identität des Toten geklärt

Mehr zum Thema

Razzien gegen „Reichsbürger“: Festnahmen in Rheinland-Pfalz In Koblenz läuft schon ein Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“. Jetzt wurden weitere Verdächtige festgenommen - zwei davon in Rheinland-Pfalz. Innenminister Ebling spricht von einem „weiteren wichtigen Schlag gegen Verfassungsfeinde“.