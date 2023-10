Tödlicher Streit: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Mehr zum Thema

Pilot nach Leichthubschrauber-Absturz tot entdeckt Einen Tag nach dem Absturz eines zweisitzigen Leichthubschraubers in der Vulkaneifel ist der Pilot tot im Wrack im Laacher See bei Glees lokalisiert worden. Das teilte am Dienstag das Polizeipräsidium Koblenz mit. Das Wrack soll nun mithilfe eines Luftkissens und eines Seils geborgen werden, wie eine Sprecherin sagte. Wir hoffen, noch heute. Das wird aber nicht einfach. Das Wrack liegt den Einsatzkräften zufolge in einer Tiefe von 37 Metern. Über den Tod des Piloten hatte zuvor der SWR berichtet.

CSV und Liberale starten Koalitionsverhandlungen Nach der Parlamentswahl in Luxemburg nehmen die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) und die Demokratische Partei (DP) Gespräche zur Bildung einer Koalition auf. Die erste Sitzung der Koalitionsverhandlungen werde am Mittwoch (10.30 Uhr) in Schloss Senningen stattfinden, teilte der Presse- und Informationsdienst der Luxemburger Regierung am Dienstag mit. Am Abend zuvor hatten die Nationalvorstände beider Parteien einstimmig beschlossen, in Koalitionsgespräche gehen zu wollen.