Tödlicher Streit: Ein Opfer soll Täter früher bedroht haben

Mehr zum Thema

Brand in Mehrfamilienhaus: Ermittler vermuten Brandstiftung Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Saarbrücken im Juni ermitteln die Polizei und die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Verdachts des versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung. Wie die Polizei am Mittwoch mitteile, sei aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass einer oder mehrere Unbekannte im Eingangsbereich des Mehrparteienanwesens vorsätzlich Feuer legten.