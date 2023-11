Tödlicher Schuss an Schule: Ermittlungen auf Hochdruck

Nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg laufen die polizeilichen Ermittlungen weiter auf Hochdruck. Am Freitag würden die Beamten unter anderem erneut in die Schule gehen und dort Spuren sichern, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Zu neuen Erkenntnissen könne man sich demnach vorerst nicht äußern.

Am Vortag soll ein 15-Jähriger in einer sonderpädagogischen Schule auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben, wie es hieß. Dieser starb kurz darauf an seinen Verletzungen. Noch am Abend teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit, dass der tatverdächtige Deutsche wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft kam.

Der Jugendliche habe nach dpa-Informationen noch mehr Munition dabei gehabt. Weil ein zufällig anwesender Erwachsener den 15-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten hatte, wurden vermutlich weitere Taten verhindert. Der Erwachsene war den Informationen nach berechtigt gewesen, sich in der Schule aufzuhalten - aber kein Lehrer.

Als Motiv kommt nach derzeitigen Sachstand ein persönliches Motiv in Betracht, hieß es in der Mitteilung. Weitere Details dazu gab es am Freitagmorgen nicht. Unklar war zunächst auch, woher der 15-Jährige die Handfeuerwaffe hatte.

Neben den mehr als 300 Einsatzkräften waren auch mehrere Notfallseelsorger nach der Tat vor Ort. Sie hatten die Kinder, deren Eltern sowie die Lehrkräfte betreut. Auch in den folgenden Tagen sollen die Betroffenen Hilfe erhalten. Von Seiten der Stadt bieten wir jede Hilfe an, die uns möglich ist, um den betroffenen Eltern, ihren Kindern, Lehr- und Erziehungskräften sowie den Psychologen der Polizei und Notfallseelsorgern der Hilfsorganisationen in den kommenden Tagen zur Seite zu stehen., sagte Schuldezernent Hans-Peter Kopp.

Die Waldbachschule ist nach eigenen Angaben ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Schülerinnen und Schüler werden in 15 Klassen unterrichtet. Nach Angaben der Stadt Offenburg soll die Schule am Freitag geschlossen bleiben.