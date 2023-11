Tödlicher Raser-Unfall: Angeklagter bittet um Entschuldigung

Mehr zum Thema

Gemeinde will Gründe für Erhalt der Bäderbahn vorstellen Die Gemeinde Timmendorfer Strand und die Hansestadt Lübeck wollen das Aus für die Bäderbahn nicht unwidersprochen hinnehmen. Eine Bewertung des Hamburger Juristen Ulrich Ramsauer widerlege die von der Bahn, dem Bund und dem Land vorgebrachte Begründung, argumentierte der Timmendorfer Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke am Freitag.