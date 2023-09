Tödlicher Fußtritt in der Altstadt: Keine Erinnerung

Mehr zum Thema

RTL

Mein Real stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung Die Warenhauskette Mein Real („Einmal hin. Alles Drin.“) will mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung aus der Krise kommen. Nach zahlreichen Verkäufen gehören noch 62 Märkte zu Real. Die Gewerkschaft Verdi ist empört.

Polizei weckt eingeschlafenen Einbrecher Ein 71-jähriger Krefelder hat in seinem Wohnzimmer einen schlafenden Einbrecher vorgefunden. Der Mann sei über Nacht in das Haus eingedrungen und habe bereits ein Portemonnaie und weitere Gegenstände eingesteckt, sei dann aber offensichtlich eingenickt, teilte die Polizei am Freitag mit.