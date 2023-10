Die Polizei spricht von mehreren Toten und Verletzten.

In Bayern ist es auf der Autobahn 94 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Transporter mit vielen Menschen an Bord schleuderte auf der Flucht vor der Polizei von der Fahrbahn. Am Freitagmorgen sprach die Polizei von sieben Toten, die Lage war allerdings unübersichtlich.