Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing, wie die Beamten am Freitagmorgen mitteilten. Das Portal rosenheim24.de berichtete, dass sich ein Transporter mit österreichischem Kennzeichen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert habe. Dabei soll der Wagen eine Leitplanke gerammt und sich überschlagen haben. An Bord seien laut dem Lokalportal 21 Menschen gewesen – darunter auch Kinder. Mindestens acht Menschen hätten den Unfall nicht überlebt, so der Bericht.

Die Polizei bestätigt bisher sieben Todesopfer, „etliche weitere“ seien verletzt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unfallwagen ein Schleuserfahrzeug sein könnte. Das Auto sei einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefallen.