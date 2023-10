Tödlicher Arbeitsunfall: Polizei prüft Fremdverschulden

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Sembach (Kreis Kaiserslautern) hat die Polizei Ermittlungen wegen eines möglichen Fremdverschuldens eingeleitet. Ein 35 Jahre alter Mann war am Montagmittag bei Arbeiten an einer Palettierungsmaschine tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird geprüft, ob der Unfall vorsätzlich oder fahrlässig zustande kam. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge arbeitete der Mann an der Maschine, als er von dem tonnenschweren Gewicht eingeklemmt wurde. Die Verletzungen durch die Quetschung waren so schwer, dass der 35-Jährige noch am Unfallort starb.