Tödlicher Arbeitsunfall: 55-Jährige von Lkw überrollt

Eine 55-Jährige ist am Donnerstag auf einem Firmengelände in Schwerte von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand die Mitarbeiterin sich auf dem Hof des Betriebes, als sie aus zunächst nicht genannter Ursache von dem Lkw erfasst und überrollt wurde. Nach dem Vorfall am Donnerstagnachmittag starb sie noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang.